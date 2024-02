Stand: 02.02.2024 09:30 Uhr Mehr Hasskriminalität in Hamborg

De Hasskriminalität in Hamborg is mehr worrn. Dat is ut de Antwoort ruttolesen, de de Senaat nu op en Anfraag vun’e Linken geven hett. Dorna to uurdelen hebbt de Lüüd dat verleden Johr 539 Mal bi de Polizei mellt, dat se wegen jümehren Gloven, jümehr Huutfarv oder sexuellen Utrichten beleidigt oder slaan worrn sünd. Dat is een Drüttel mehr as in dat Johr tovör. Hasskriminalität ut‘e rechte Eck is 400 Mal bi de Polizei mellt worrn, ut’e linke Eck tweemal.

