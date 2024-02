Stand: 02.02.2024 09:30 Uhr Mehr Lüüd seht Rechtsextremismus as Gefohr

Sietdem so veel över dat heemlich Drapen in Potsdam snackt warrt, nehmt mehr Lüüd Rechtsextremismus as Gefohr wohr. 39 Perzent vun de Lüüd, de se fraagt hebbt, seen bi den ne’en ARD-Düütschlandtrend, dat se Rechtsextremismus un Rechtspopulismus as gröttste Gefohr in Düütschland seet. Dat sünd 19 Perzent mehr as dat letzte Mal as fraagt worrn is. 72 Perzent hebbt Verständnis för de velen Demonstratschonen in ganz Düütschland. Op de anner Siet hebbt dat 21 Perzent vun’e Lüüd aver nich.

