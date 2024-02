Stand: 02.02.2024 09:30 Uhr Mehr Lüüd hebbt de Gripp

De Gripp hett Hamborg fast in’n Griff. De Tahlen gaht, so as de Stadt dat seggt, wieder na baven. In’e verleden Week sünd offizjell över 500 Fäll mellt worrn. Dat sünd 150 mehr as noch in’e Mitt vun’n Januaarmaand. Op’e anner Siet nimmt de Corona-Well aver af. Dor gaht de Infekschoonstahlen vun Week to Week na ünnen. Op Platz 3 sünd Infekten mit den RS-Virus, ünner den vör allen Dingen Kinner lieden doot.

