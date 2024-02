Stand: 02.02.2024 09:30 Uhr Olympische Spelen ahn ne’e Sportsteden?

En Swimmhall, de blots ne Tiet lang stahn deit un dat in dat Volksparkstadion: Dat is een vun de Ideen, de de Düütsche Olympische Spoortbund, wat en möögliche Bewarven angeiht, güstern vörstellt hett. Hamborg kunn dormit Deel vun de eersten Olympischen Spelen warrn, för de denn keen eenzig Sportsteed nee boot warrn mutt. Noch is aver nich kloor, wat överhaupt un mit welk Städer sik Düütschland üm de Sommerspelen 2036 oder 2040 bewarven deit.

