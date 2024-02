Stand: 02.02.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag sünd veel Wulken ünnerwegens un af un to regent dat oder dat gifft Fisselregen bi Temperaturen vun bet to negen Graad. Opstunns sünd dat söss Graad in Fuhlsbüddel. Un morgen un övermorgen süht dat meist jüst so as vundaag ut bi bet to ölven Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch