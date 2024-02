Stand: 01.02.2024 09:30 Uhr Flooghaven-Streik

Mit Floogreisen vun Hamburg ut warrt dat vundaag nix. De Gewarkschop Verdi hett to en Warnstreik op'n Flooghaven in Fuhlsbüttel opropen, un dat geiht üm de Lüüd, de bi de Luftsekerheitskontroll arbeiden doot. Lannen warrt welk Flegers, man vele ok nich. Stattfinnen deit de Warnstreik hüüt an ölven Flooghavens in ganz Düütschland. Verdi verlangt 2,80 Euro mehr pro Stünn un högere Toslääg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch