Stand: 01.02.2024 09:30 Uhr Debatt över Demokratie-Demos

In de Börgerschop hett de AfD de Grootdemonstratschonen gegen Rechtsextremismus kritiseert un seggt, gegen de Partei wörr en Hetzkampagne lopen. Un denn hett ehr Hamborger Vörsitter Dirk Nockemann sik gegen dat gauere Inbörgern in Düütschland utspraken. He süht dor en Gefohr in för de, as he seggen dee, kulturelle Homogenität vun uns Volk. All de annern Parteien in de Börgerschop hebbt de Demos loovt as en starket Teken för de Demokratie. Un se smeten de AfD en antidemokraatsche Denkwies vör.

