Stand: 01.02.2024 09:30 Uhr Anti-Drogen-Allianz

En geheme Reis na Kolumbien hett Börgermeester Peter Tschentscher achter sik, un vunwegen de Sekerheit weer de nich ankünnigt worrn. Verhannelt hett he in Kolumbien över en Allianz gegen de Drogensmuggelee, un mitreist weern de Börgermeesters vun Rotterdam un Antwerpen. Ok dor in de Havens warrt jümmer mehr Drogen na Europa rinsmuggelt.

