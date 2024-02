Stand: 01.02.2024 09:30 Uhr Noch mehr Schrottscheep in Asien

En Problem, wat wiederhen nich ut de Welt is, dat sünd de Schrottscheep an de Stränd vun Indien, Pakistan un Bangladesh. 325 Stück sünd dor verleden Johr verschrott' worrn - so mellt dat de Organisatschoon "Shipbreaking Platform". De gröttste Deel stammt vun de Schwiezer Reederee MSC, un een hett en Hamborger Rederee tohöört. De Organisatschoon seggt ok, dat dor in Asien bi't Afwracken de Ümwelt ünner to lieden kummt. Un dor wörrn ok jümmer wedder Arbeiders bi to Dode kamen.

