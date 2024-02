Stand: 01.02.2024 09:30 Uhr Vereens-Andele för HSV-Fans

Nich mehr lang, denn köönt HSV-Fans Andele vun den Vereen köpen. Dorto will de Club siene Rechtsform ännern. Dat heet: Ut de HSV AG schall en Football AG & Co KG op Aktien warrn. Bet to 50 Perzent vun de Andele schüllt aver an grote Geldgevers gahn, so as Klaus-Michael Kühne. Afstimmen över disse Plaans schall an't Enn vun'n Märzmaand en Versammeln vun de Liddmaten, de buten de Reeg inropen warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch