Stand: 31.01.2024 09:30 Uhr Streiks bi Hoochbahn un Flooghaven

Bi de Warnstreiks, dor is eenfach keen Enn in Sicht. Nich blots bi'n Floogverkehr warrt morgen streikt, övermorgen geiht dat denn ok bi Bussen un Bahnen los. Siet güstern Avend steiht fast, blangen den Busbedriev VHH geiht de Warnstreik bi'n Öffentlichen Naverkehr an’n Freedag ok de Hoochbahn wat an. Tovör streikt noch de Sekerheitsmitarbeiders an ölven düütsche Flooghavens. De Flooghaven Hamborg hett wegen de Streiks all 126 Starts streken. In beide Fäll harr Verdi dorto opropen, dat de Lüüd jemehr Arbeit nedderleegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch