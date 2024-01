Stand: 31.01.2024 09:30 Uhr Wahnungsbo in Hamborg

In Hamborg warrt hoochnödig Wahnungen bruukt. Dat Statistikamt Noord geiht dorvun ut, dat hier in poor Johr twee Millionen Minschen leevt. Gode Narichten harr Stadtentwickelnssenatersch Karen Pein dorför güstern nich. De Bogenehmigens sünd op blots noch de Hälft rünnergahn, op 5.400. Man den Wahnungsbo, denn will se nu vörandrieven. Dat sall weniger Bovörschriften geven. Dor sall mal gauer wat afnickt warrn un överhaupt süllt de Lüüd in de Branch enger tosamenarbeiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch