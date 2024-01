Stand: 31.01.2024 09:30 Uhr St. Pauli hett verloren

Dat weer mal knapp- An't Enn hett dat för den FC St. Pauli nich för't Halvfinaal vun'n DFB-Pokal langt. Dat Team hett an't Millerndor gegen Fortuna Düsseldörp 3 to 4 in't Ölvenmeterscheten verloren. Na 90 Minuten stunn dat 1 to 1, na de Verlängern 2 to 2.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch