Stand: 31.01.2024 09:30 Uhr Eurocup: Hamborg Towers hebbt veloren

Bi'n Eurocup hebbt de Basketballers vun de Hamborg Towers al wedder verloren. Eerstmal füng dat dor in Litauen goot an, man denn harrn de Towers doch gegen de Wolves Vilnius mit en 84 to 94 dat Nasehn. In'n Eurocup harrn de Towers betto blots tweemal wunnen, un dat butenwarts.

