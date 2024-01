Stand: 30.01.2024 10:15 Uhr Treckerdemos

De Protestaktschonen vun de Buern soorgt ok hüüt för Chaos op de Straten in Hamborg. Bet hüüt morgen harrn Buern noch den Finkwarder Ring dicht makt, so dat keeneen mehr dörchkeem un dormit ok de Tofohrt na de A7 hen. För en Tietlang hett dat op de Autobohn bet to veerteihn Kilometer Stau geven. Vele Hamborgers hebbt op den Weg to ehr Arbeid dor fastseten. De Polizei seggt, middewiel treckt de Treckers woll af, man dat gifft jümmers noch Maleschen op de Straten. Achter allens dat stickt, wat de Regeren an Hölpsgeld wegstrieken will, ünner annern schall de Stüerhölp för Buern bi den Agrardiesel pö a pö afschafft warden. Vundag fangt de Debatt för den Huusholt 2024 an.

