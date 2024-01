Stand: 30.01.2024 10:15 Uhr Warnstreik bi den Nahverkehr

Na fief Streikdaag bi de Bohn kümmt al de neegste Warnstreik, un twors an’n Freedag; düttmal dröppt dat den Nahverkehr. Seeker is: De Anstellten vun de Verkehrsbedrieve Hamborg-Holsteen warrt ehr Arbeid daalleggen. Dorüm warrt woll de Bussen un de Metrobussen, de över Hamborg fohrt, utfallen. Wat ok de Hoochbohn bedrapen is, weet wi noch nich. De Hoochbohn un de Warkschopp Ver.di drapt sik hüüt Vörmeddag, üm doröver to verhanneln.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.01.2024 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch