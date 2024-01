Stand: 30.01.2024 10:15 Uhr Soziaalkoophüüs warrt tomakt

In Hamborg moet weck vun de Soziaalkoophüüs dichtmaken, de eersten al morgen. Dorachter stickt: Dörch den Bund gifft dat weniger Geld för de Jobcenters. Allens tohoopnahmen geiht dat in Hamborg dorüm mit dörtig Sozialprojekte to Enn. Bedrapen sünd Soziaalkoophüüs in Altnaa, Wandsbeek un Willemsborg. Annernuurts hoopt se noch, dat hulpen warrt. Bi allens dat gaht üm un bi achthunnert Minschen ehr Arbeid verlustig, de se egens vun de Jobcenters kregen harrn.

