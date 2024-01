Stand: 30.01.2024 10:15 Uhr Dokters leggt Arbeid daal

Hüüt leggt överall in Düütschland Dokters an de Uni-Krankenhüüs ehr Arbeid daal. In ehrn Tarifstriet hett de Marborger Bund mehr as twintigdusend Dokters dorto oproopen. De Warkschopp will 12,5 Peßernt mehr Lohn dörchsetten un dat Grundlagen un Rahmen för de Arbeid beter makt warrt. Dat UKE in Hamborg is dorvun man nich bedrapen, denn dat Hospital hüürt nich to de Tarifgemeenschapp vun de düütschen Länners.

