Unfall in Oolgamm

Bi een Unfall in Oolgamm sünd güstern Avend veer Minschen licht an’n Lief to Schaden kamen. En Wagen mit dree Lüüd dorin weer vun den Hauptdiek in Oolgamm afkamen. Dorbi hett dat Auto en Wahnwagen un lütt Gordenhuus schrammt, wo graad een in slapen ded. Vörsichtshalver na’t Hospital sünd man blots de dree Lüüd kamen, de in’t Auto setten harrn.

