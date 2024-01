Stand: 29.01.2024 10:15 Uhr Buerndemonstratschoon

De Buern sünd wedder in Hamborg! Mit annerthalvdusend Treckers wüllt se hüüt Vörmeddag gegen de Landwirtschapp-Politik vun de Bunnsregeren op de Straat gahn. Glieks Klock teihn schall dat en Opmarsch op den Theodor-Heuß-Platz bi den Dammtoor-Bohnhoff geven. Hüüt morgen is dat al dull eng op de Köhlbrandbrügg worden. De Buern ut Hamborg un ümto gaht ünner annern dorgegen an, dat de Geldsprütten bi den Diesel för de Fohrtüüch in de Landwirtschopp streken warden schüllt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.01.2024 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch