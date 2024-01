Stand: 29.01.2024 10:15 Uhr Grootdemonstratschoon gegen rechts

De tweet grote Demonstratschoon gegen rechts in Hamborg: Anmelldt weern dörtigdusend Minschen. De Polizei seggt, güstern Nahmeddag sünd tominnst duppelt so veel in de Binnenstadt west. De Demonstratschoon harr de Överschrift: „Für Vielfalt und unsere Demokratie – Hamburg steht zusammen gegen die AfD“. Opropen to dat Protesteren harr en Bündnis rund üm de Klimalüüd vun „Fridays for Future“.

