Stand: 29.01.2024 10:15 Uhr Evergrande warrt afwickelt

Mit den Bankrott vun René Benko sien Immobiljen-Kunzern Signa hebbt Hamborg un Düütschland opstunns to doon. Man noch veel grötter is dat, wat düsse Daag in China pesseert: En Gericht in Hongkong hett fastleggt, de de Kunzern Evergrande, de asig dull in de Kried steiht, oplööst warrt. Evergrande hett en Schullenbarg vun dreehunnert Milliarden Dollar, so veel, as keen anner Immobiljen-Kunzern op de Welt.

