Hopen för Hamas-Geiseln

Nee’t Hopen för de Geiseln, de vun de Hamas versleppt worden sünd: In Paris hebbt Maaten ut Israel, de USA, Ägypten un Katar över en nee’e Füerpaus in den Gazastriepen verhannelt. Weck Medien seggt, de USA sett sik in, dat dat Scheeten eerstmal dörtig Daag lang ophöört. Dorför schall de Hamas wedder Geiseln freelaten.

