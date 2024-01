Stand: 29.01.2024 10:15 Uhr Gefiehrliche Aktschon bi de Bohn

Een dull gefiehrliche Aktschon hett dat an en Bedrievswark vun de Bohn in Stellingen geven: Dor sünd güstern en jung Fro un en jung Keerl op en afstellten Tog ropkladdert un hebbt dorbi riskert, dat se to Dode kaamt. En Lokföhrer is de twee ansichtig worden un hett dorför sorgt, dat de Stroom in de Hoochleitung utschalt warrt. Dor lopen föffteihndusend Volt dörch, dat is fiefunsößtig Mol mehr, as in de Steckdosen to Huus.

