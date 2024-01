Stand: 29.01.2024 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt hebbt un behoolt wie en Wessel ut Sünnenschien un Wulkenwark un dat schall dröög blieven. De Temperatur kladdert bet teihn Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool fief Graad. De Wind kümmt mehrstenddel lau ut Süüd bet Süüdwest. Un so geiht dat wieder: Morgen fangt de Dag nich veel anners an as hüüt, eerst na’n Avend hen warrt de Wulken mastiger, un dat fangt to regen an. De Temperatur: bet ölben Graad; un de Wind treckt wedder beten an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.01.2024 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch