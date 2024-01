Stand: 27.01.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Dree Böverste vun Aurubis mööt gahn

Bi den Hamborger Kopperhersteller Aurubis mööt dree Liddmaten vun’n Vörstand gahn, wo ok de Ünnernehmenschef Roland Harings mit tohöört. Grund is, dat dor veel wat klaut un bedragen worrn is mit Schrottfracht. De Schaden dordör för Aurubis liggt in’e twüschentiet bi en dreestelligen Millionenbedrag. De Firmen-Böversten mööt, wat de Opsichtsraat dat seggt, jümehrn Hoot nehmen, wiel dat se de Problemen nich in’n Griff harrn.

