Stand: 27.01.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Streik, Storm un Demo

Siet Middeweken düsse Week in’e Fröh is de Bahnstreik vull in Gang. Bi de S-Bahn gifft dat en Nootfohrplan, U-Bahnen un Bussen föhrt so as ümmer. Man bavento feeg Middeweken denn noch de Storm Jitka över Noorddüütschland henweg. En ganzen Barg Bööm, Äst oder Delen vun Rüstwarken legen op’e Schienen oder versparren welk Straten. Un avends treck denn noch en Trecker-Demo vun’e Landweerten na en Kundgeven op’n Göösmarkt hen.

