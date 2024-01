Stand: 27.01.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Sexuellen Missbruuk in’e evangeelschen Kark

Ok in’e evangeelschen Kark hett dat över Johrteinte henweg sexuellen Missbruuk geven. Dat is Dunnersdag düsse Week dör en Studie an’t Licht kamen. De Studie is vun’e Kark in Opdrag geven worrn. So as dat dor binnen steiht müssen opminnst 2.000 Kinner un junge Lüüd sexuelle Gewalt mitbeleven. Jede drütte Däder schall en Paster oder Vikar ween hebben. De Hamborger Bischööpsche Kirsten Fehrs wies sik schockt un entschüllig sik bi de drapen Lüüd.

