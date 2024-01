Stand: 27.01.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Ne’e Vörslag för de Köhlbrandbrüch

Egens weer kloor: De Daag vun’e Köhlbrandbrüch in’n Hamborger Haven sünd tellt. To marood un to siet för de ne’en, ganz groten Scheep. Man de warrt in’e Tokunft dat Terminal Oolwarder villicht gor nich mehr anstüern, meent Gunter Bonz. De vörmalige Böverste vun’n Ünnernehmensverband Haven Hamborg sleit deswegen vör, de ole Köhlbrandbrüch to behollen un en twete – blots för Lastwagens – dor blangen to boen. De Naturschuulbund, de Denkmalvereen un de Bund vun’e Stüerbetahlers finnt de Idee goot.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch