Stand: 26.01.2024 09:30 Uhr 17 Johr ole Jung storven

He is daalstaken worrn un de Dokters kunnen em nu nich mehr hölpen. En söventeihn Johr ole Jung is nu – dat is eerst ’n poor Stünnen her - na en Attack mit en Mess in Billsteed, wo he swoor wat bi to Schaden kamen is, dootbleven. En Polizeispreker sä nu to NDR 90,3, dat dat stimmen dä. Passeert is de Attack güstern laat an’n Namiddag in’e Eck vun’e Billsteder Hauptstraat. De, de dat maakt hett, is wiederhen op’e Flucht.

