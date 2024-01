Stand: 26.01.2024 09:30 Uhr Ne’e Vörslag för de Köhlbrandbrüch

Dat gifft al ’n poor Vörslääg wat de Köhlbrandbrüch in’n Haven angeiht, so dat de blieven kann – nu kummt noch een dorto: Gunter Bonz, de vörmalige Präsident vun’n Ünnernehmensverband Haven Hamborg, de röögt an, en twete Brüch dorblangen to boen, de blots för Lastwagens is. Stütt kriggt düsse Idee vun’n Denkmaalvereen, den Naturschuulbund un vun’n Bund vun’e Stüernbetahlers.

