Stand: 26.01.2024 09:30 Uhr Klima-Forum geiht los

Besöök ut Brüssel in’e Hamborger Hannelskamer: EU-Kommischoonsböverste Ursula von der Leyen kummt vundaag na dat Internationale Klima-Forum hen tohoop mit bummelig dusend anner Gäst. De Kamer will nu en Studie vörleggen, wat de Weertschop angeiht, dat de bet to dat Johr 2040 hen klimaneetraal warrt. Los geiht dat mit den Kongress in en halve Stünn.

