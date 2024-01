Stand: 26.01.2024 09:30 Uhr Hass-Mails gegen Afornten

"Ik warr mi nich inschüchtern laten": Dat sä de Ünnernehmer un SPD-Börgerschopsafornte Kazim Abaci to NDR 90,3. He warrt böös wat beschimpt un kriggt Hass-Mails, nadem he de grote Demo gegen Rechtsextremismus mit op’e Been stellt harr. In en Naricht heet dat to’t Bispeel: „Arabische Schweine reden über Demokratie. Ziehen Sie dorthin, wo Sie hingehören. Es lebe die AfD.“ Abaci künnig an, Straafanzeig to stellen.

