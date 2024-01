Stand: 26.01.2024 09:30 Uhr Grootdemo gegen Rechtsextremismus

In twee Daag al, an’n Sünndag, schallt dat denn de neegste grote Demo gegen Rechtsextremismus in Hamborg geven. Dütmal geiht dat op de Ludwig-Erhard-Straat los. De, de dat op’e Been stellen doot, de rekent mit dörtigdusend Lüüd. Güstern geev dat Demonstratschonen blangen anner Städer in Rostock, Hagen, Siegen, Mönchengladbach un Wiesbaden.

