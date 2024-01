Stand: 26.01.2024 09:30 Uhr Oplagen för Hotels an’e Reeperbahn

Ne’e Hotels – ja, aver de mööt dor denn in dat Quarteer henpassen. So lett sik dat, wat de Bezirksversammeln Mitt nu beslaten hett, tohoopfaten. Se hett de Oplagen för Hotels an’e Reeperbahn fastleggt un afnickt. To’t Bispeel mööt de Hotelbedrievers denn ok Anbotten för dat Quarteer maken, de ok passen doot, so as Nachtclubs in Kellers. Grund dorför is dat Ut för den Kult-Club Molotow, dat Platz maken schall för en Boutique-Hotel.

