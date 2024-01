Stand: 26.01.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat güng egens ganz goot los un höört ok goot wat op, man nu mööt wi eerstmal ’n ganzen Barg Regen uthollen – stedenwies ok mit ornlich Wind dorbi – dat Ganze bi Temperaturen vun bet to teihn Graad. Opstunns sünd dat negen Graad in Fuhlsbüddel. Later an’n Namiddag kriegt wi denn mit Glück goors ok noch ’n beten wat de Sünn to sehn un dat is dröög. Dat is denn, tominnst wat dat Wedder angeiht, de betere Deel vun’n Dag. Ok morgen warrt dat ’n beten wat beter: De Sünn lett sik’n beten wat mehr sehn un meisttiets blifft dat dröög bi Temperaturen vun bet to söven Graad.

