Ünnerricht fallt ut

De Schölers freut sik – vele Öllern nicht: De Ünnericht fallt oft ut an de Scholen in Hamborg. Bi de Ümfraag NDRfragt it rutsuert, dat 60 Perzent vun de, de se fraagt hebbt, meent, dat weer en Problem. Ok de Schoolbehöörd hett wat dorto seggt: Dat de Ünnerricht utfallt, dat wöör doran liggen, dat sovele krank sünd. Se meent, de Schoolleids, de mööt na annere Lehrerslüüd söken, to’n Bispill an Scholen in de Naverschop. Dat de Mangel an Lehrers, den 90 Perzent vun de Befragten as Problem seht, de Maleschen duller maakt, dat meent de Behöörd nicht.

