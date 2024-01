Stand: 25.01.2024 09:30 Uhr Ne’e Wehrplicht?

De Kriegen in Neegen Oosten un in de Ukraine, de Toloop för Rechtspopulisten in Europa un de Rull vun China – in all dat süht de Minister för Verdegigen Boris Pistorius Gefohren. In de Hamborger Bunnswehr-Universität hett he dorüm seggt, de Düütsche Armee, de müss nee utricht warrn. Wat Pistorius seggt, warrt grad keken, wat de Bunnswehr mehr Suldaten bruken deit un wat en Wehrplicht oder en allgemene Deenstplicht dorbi hölpen kunn.

