Stand: 25.01.2024 09:30 Uhr Ne’e Krankenhuus an’n Haven

De Hamborger Haven, de schall en ne’et Krankenhuus kriegen, in de Negde vun’n Boomwall. En Dokter will sien Privatklinik an’n Rothemboom dicht maken un dorför an’n Herrengraben apen maken. Wat NDR 90, 3 weet, schall dat veer Saals för Operaschonen geven und dorto 17 Betten. Wenn allns klappt, schall se in Harvts apen maken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch