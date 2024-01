Stand: 25.01.2024 09:30 Uhr Streik bi de Bahn

De Lokföhrers, de streikt- vundaag geiht de Arbeidskampf bi de Bahn in den tweiten Dag. Dorto gifft dat noch GDL-Protesten op de Straat. De Warkshop hett för hüüt künnig maakt, dat dat mehrere Kungeven geven schall. Hier bi uns in Hamborg, aver ok in Halle un Erfurt. In Stuttgart will de GDL-Böverste Claus Weselyky snacken. De Streik, de duert noch bet Maandagavend.

