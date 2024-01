Stand: 24.01.2024 09:30 Uhr Streik bi de Bahn

De Lokkutschers hebbt Klock 2 in de Nacht ok in den Personenverkehr jümehr Arbeit dalleggt. To en Anbott vun de Warkschop GDL hett de Bahn an’n Avend ne seggt. Dat gifft en Nootfohrplaan, na den tominnst en poor Töög fohren schüllt. Bi de S-Bahn Hamborg schüllt de S1, S2 un S3 all 20 Minuten fohren, de S5 na Staad tominnst eenmal de Stünn. Solang is in de Geschicht vun de Düütsche Bahn betnu noch nienich streikt worrn. Duern warrt dat woll bet tokamen Maandag Klock 6 an’n Avend.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch