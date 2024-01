Stand: 24.01.2024 09:30 Uhr Ne’e NDR-Ümfraag

Wat an noorddüütsche Scholen Sorgen maakt – dor güng dat bi en ne’e NDR-Ümfraag üm. Een Saak, de för Hamborg bi düsse Befragen rutsuert is: Dree Viddel vun de Lüüd, de mitmaakt hebbt, sünd för en Abitur na negen Johr an’t Gymnasium. Betnu geiht dat blots an Stadtdeelscholen. „NDR fraagt“ is keen repräsentativ Ümfraag un spegelt de Sellschop dormit nich een to een wedder. Man mitmaken kann elkeen op ndr.de/ndrfragt.

