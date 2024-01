Stand: 24.01.2024 09:30 Uhr Trump winnt New Hampshire

Na Iowa nu ok New Hampshire – Donald Trump hett de tweten Vörwahlen vun de US-Republikaners för sik entscheed. Dat mellt en Reeg Medien. He hett gegen Nikki Haley wunnen, sien eenzigst Rivalin, de noch nableven weer. Se hett Trump graleert, will man noch nich opgeven. In’n November warrt en ne’e Präsident oder Präsidentin för de USA wählt. De Demokraten schickt Joe Biden in’t Rennen, de opstünns in’t Amt is.

