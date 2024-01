Stand: 24.01.2024 09:30 Uhr Havens gegen Drogen

Woans köönt Havenstäder noch beter gegen Smuggelee vun Drogen gegenan gahn? Dor snackt vundaag Vertreders ut en Reeg Städers in Antwerpen över. Se wüllt ok en Europääsche Haven-Allianz gegen den Hannel mit Drogen grünnen. Mit dorbi sünd ok Hamborg un Bremerhaven. Sünnerlich Lüüd ut Lateinamerika un den Negen Oosten, de mit Drogen hannelt, bringt Kokain un anner Saken na Europa, faken in Schippcontainers.

