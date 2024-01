Stand: 24.01.2024 09:30 Uhr Handball Europameisterschop

De Barclays Arena weer wedder vull: Je goot 9.000 Fans hebbt sik de Spelen vun de Handball-EM ankeken. Slowenien hett gegen Däänmark wunnen. Sweden hett vun Norwegen een op de Mütz kregen un Portugal un de Nedderlannen hebbt liekop speelt. Vundaag is dat düütsche Team an de Reeg, un twoors in Köln. Bi dat Speel gegen Kroatien geiht dat dorüm, wokeen wiederkümmt un denn in‘t Halffinaal steiht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch