Stand: 24.01.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt de Wulken de Bavenhand un dat gifft jümmers wedder wat Natts vun baven. An’n Morgen hebbt wi noch 10 bet 12 Graad – över Dag köhlt dat op 8 bet 9 Graad af. Opstünns sünd dat 9 Graad in Bardörp. De Wind dorto blaast ornlich mit stöörmsche Böen un Stormböen. Dat kann en Stormfloot an de Elv geven. Morgen gifft dat veel Wulken, man ok mal Sünnschien un de Wind warrt weniger. Dat Ganze bi 8 bet 9 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.01.2024 | 09:30 Uhr

