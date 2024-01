Stand: 23.01.2024 09:30 Uhr Folgen vun'n Bahnstreik

Morgen geiht dat jo mit'n Bahnstreik in'n Personenverkehr los. De Ünnernehmensverbännen in Hamborg un Sleswig-Holsteen seggt, dat ok de Woren later in de Ladens ankomen warrt. Se kunnen jo nich mehr per Tog bröcht warrn un müssen denn op Lasters ümladt warrn. De Kooplüüd rekent dormit, dat dat denn ok mehr köst: Per Dag schull dat för de Volksweertschop en Schaden vun bummelig föfftig Millionen Euro geven.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch