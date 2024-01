Stand: 23.01.2024 09:30 Uhr Hapag-Lloyd: Container per Laster

Normalerwies bringt Hapag-Lloyd Containers per Schipp. Dör de Angrepen vun de Huthi-Rebellen ut'n Jemen is dat in't Rode Meer in de verleden Weken man riskant worrn. Nu will de Rederee jümehr Containers op'n Landweg transportieren. Wenn de Kunnen dat wullen, schullen de Woren tweedusend Kilometers per Laster dör de Arabische Halvinsel bröcht warrn. Dat kunn sik för Ünnernehmens lohnen, för de de Seeweg üm Afrika rüm to lang is.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch