Debatt över Vörstandswessel bi Aurubis

Bi Aurubis warrt woll drei vun veer Liddmaten in'n Vörstand utwesselt. Achtergrund is, dat dat bi dat Kopper-Ünnernehmen ut Hamborg en Millionen-Schaden geven hett. Verleden Johr is dor veel Metall klaut worrn un dat hett ok Bedregereen geven. De Schaden liggt bi üm un bi eenhunnertsöventig Millionen Euro. In de Debatt is ok, dat en Liddmaat ut'n Vörstand in September gahn mutt un de annern al fröher. De Opsichtsraat vun Aurubis will sik in de Saak vundaag fastleggen.

