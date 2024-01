Stand: 23.01.2024 09:30 Uhr Testbohren an de Binnenalster

För'n Bo vun de U5 warrt in'n Sommer Bohrtests an de Binnenalster maakt – un dorför warrt denn ok Bohrtoorns opboot. De Hoochbahn will rutfinnen, wo de Eer in üm un bi süsstig Meters Deep utsüht. De U-Bahnlinie Fief schall mal vun Bramfeld in'n Oosten bet na'n Volkspark in'n Westen föhren. En Koort dorvun gifft dat ok in de NDR Hamborg App.

